قمصان: الفوز على كانو سبورت دفعة قوية قبل السوبر

أشاد سامي قمصان مدرب فريق الأهلي بالفوز على كانو سبورت الغيني خارج ملعبه في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، موضحا أنها دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك في السوبر.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في السوبر المصري.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مباراة السوبر صعبة بكل تأكيد، والكل يسعى لتحقيق الفوز وحصد لقب مع بداية الموسم".

وشدد قمصان "الفوز أمام كانو سبورت يمثل دفعة معنوية للاعبين قبل لقاء السوبر، لكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظرعن كل شئ والتاريخ يشهد بذلك".

وأضاف قمصان "يواصل الفريق تدريباته اليوم الاثنين بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة نظرا لضيق الوقت"ز

وكشف مدرب الأهلي "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد، فالكل يعلم أهمية المباراة خاصة أنها مباراة بطولة".

وأتم قمصان تصريحاته "الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين بعد نهاية مواجهة كانو سبورت لغلق الملف الإفريقي والتركيز في السوبر".

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