رئيس الزمالك: إذا قابلت الخطيب في القمة سأحتضنه وأقبله ولكنه يلعب بالنار

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه حال مقابلة محمود الخطيب رئيس الأهلي خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم "إذا رأيت الخطيب في المقصورة سأحتضنه وأقبله، وأهدي له درع النادي بكل نية صافية".

وأضاف "أنا متصالح مع نفسي، لكن أعلم أنه إذا رآني سيدير وجهه في الاتجاه الآخر".

وتابع "الخطيب يلعب بالنار، بينما أعلم تماما قدر النادي الأهلي وأسعى لتجنب أي فتنة بين جماهير الناديين".

وواصل "أتمنى أيضا أن يتواجد مؤمن زكريا في المباراة، ويكون وسط أخوته من لاعبي الفريقين".

وانتقل رئيس الزمالك لتوجيه رسالة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، بقوله "لقد برر دعوة الخطيب لحضور اجتماعات الكاف والفيفا الأخيرة لأنه كان لاعب كرة قدم سابق، فهل لم يكن فاروق جعفر أو حسن شحاتة أو مصطفى عبده لاعبين سابقين، كفى استفزازا".

وبشأن اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للمصري من تولي مهمة منتخب مصر، قال رئيس الزمالك "إيهاب شخصية محترمة ومؤدب، وكل المرشحين على مستوى المسؤولية ويصلحون لقيادة المنتخب، ولكن اتركوا إيهاب جلال يختار الجهاز المعاون ثم نحاسبه فيما بعد".

وأشار "إيهاب لا يقل كفاءة عن طلعت يوسف وميدو وشحاتة وحسام حسن رغم اختلافي مع شقيقه، وإذا تولى إيهاب جلال المسؤولية، سيكون اختيارا موفقا، وأتمنى له التوفيق".

ورفض رئيس نادي الزمالك التعليق على قرار رئيس لجنة الحكام جمال الغندور بشأن تعيين حكام أجانب لمباراتي الأهلي ضد الزمالك فقط، قائلا "طالما هناك خصومة بيني وبين الغندور، لن أتحدث عنه، لقد تقدمت ببلاغ ضده للنائب العام، وحاول أن يتحدث معي عن طريق رئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني، ولكني رفضت".

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة السوبر لافتتاح الموسم الجديد ببطولة رغم كون مباراة يوم الجمعة هي سوبر الموسم الماضي.

وحصد الأهلي بطولة الدوري الموسم الماضي بينما فاز الزمالك بكأس مصر.

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