يقدم لكم FilGoal.com تغطية وبث مباشر لمباراة ماليندي سيتي والمصري، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية الشوط الأول

ق. 43 الهدف الأول لأصحاب الأرض. خطأس ساذج بين سيمبوري وأحمد شوشة، يستغله المهاجم ويسجل الأول لماليندي.

ق. 40 جوووووووووووووول ثااااااالث! تمريرة رائعة تجعل محمود ينفرد بمرمى الحارس المقتدم، ليضع الكرة ساقطة من فوقه في الشباك.

ق. 33 جوووووووووووووول ثاااان.. حسن علي ناشيء المصري يسجل الهدف الثاني.

ق. 27 جوووووووول أول للمصري. مخالفة نفذها سعيدو سيمبوري وقابلها محمود وادي برأسية تسكن الشباك.

ق. 23 بطاقة صفراء لمحمود وادي مهاجم المصري.

20 دقيقة مرت من القاء والتعادل السلبي قائم.

ق. 8 محمود وادي ينفرد بالمرمى ويسدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 7 عرضية جديدة من حسن علي، يقابلها محمود وادي برأسية بجانب القائم.

ق. 1 فرصة أولى للمصري برأسية من محمود وادي بجانب المرمى بقليل.

بداية المباراة