4 أمور تعلمناها من خسارة الزمالك في السنغال.. سلاح جديد وإنذار مبكر

كاد الزمالك أن يعود بنتيجة مخيبة للغاية من السنغال بالخسارة من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ولكن مصطفى محمد اقتنص هدفا وصار الزمالك أقرب لدور الـ16 بفضله.

الزمالك خسر 2-1، ومن المباراة خرج FilGoal.com بـ4 أمور نقاشية..

تأثير الكأس؟

هناك أمور معنوية لا يمكن قياسها، ولكن بدا أن الزمالك مازال لم يخرج من حالة الاحتفال بالفوز بكأس مصر.

الأمر بالنسبة للاعب المصري معروف، ففرصة تحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز ببطولة تبدو صعبة.

الزمالك نفسه في الموسم الماضي تعادل 3 مرات في الدوري بعد التتويج بالكونفدرالية، 6 نقاط أهدرهم كانوا مؤثرين في منافسته مع الأهلي على لقب البطولة.

ورغم تأكيدات ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق على ضرورة نسيان الفوز بكأس مصر، إلا أنه عاد خاسرا ولكنه استطاع استدراك الأمر بهدف هام.

هل كانت أفراح التتويج لها دور في ذلك؟

تدوير ميتشو زائد عن الحد؟

غير ميتشو الكثير في تشكيل الزمالك، حيث دفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى بدلا من محمد عواد، وأشرك محمد عنتر على حساب أشرف بنشرقي وعبد الله جمعة على حساب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بجانب البدء بعمر السعيد بدلا من مصطفى محمد.

بدت تغييرات ميتشو أكثر من اللازم بالنسبة لتوقيت المباراة وقدومها قبل مباراة السوبر ضد الأهلي بـ6 أيام، وقت كاف لكي يلعب بعض اللاعبين مباراتين دون مشاكل.

ميتشو كاد يدفع ثمن هذا التدوير الذي أثر على أداء الفريق بشكل كبير ولم يجعله قادرا على خلق الفرص بكثافة في السنغال، مع سوء أرضية الملعب وأداء جينيراسيون فوت.

أخطاء الدفاع

ربما أتى الأمر كإنذار مبكر لميتشو، فدفاع الزمالك أخطأ مرتين بشكل مباشر.

خط دفاع الزمالك أخطأ في عملية الضغط في الهدف الأول، ثم في التمرير في الهدف الثاني.

أرض الملعب قد تكون ساهمت في تلك الأخطاء خاصة في الهدف الثاني، ولكن دفاع الأبيض لم يبد بالصلابة التي جعلته يفوز بكأس مصر دون تلقي أي أهداف في البطولة ككل، وفي آخر 3 مباريات مع ميتشو.

إنذار ربما في وقته بالنسبة لميتشو قبل مواجهة السوبر المحلي.

الكرات الثابتة ميزة الزمالك مع ميتشو

استطاع الزمالك استغلال الكرات الثابتة مرة أخرى، هذه المرة ركنية حولها مصطفى محمد برأسه إلى مرمى جينيراسيون.

ميتشو يطور عملية استغلال الكرات الثابتة في الزمالك، بعد أن تأهل لنهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري بعد مباراة عصيبة، بفضل مصطفى محمد أيضا.

ميزة جديدة للأبيض مع ميتشو، وستكون مؤثرة لصالح الفريق في المباريات العصيبة التي من الممكن ألا يخلق فيها فرصا عديدة.

اقرأ أيضا

جديد موقف أزارو من السوبر

تقييم صلاح أمام نيوكاسل

عبد الحفيظ: البداية تشبه بطولة 2013

أفشة يكشف خطة فايلر ضد كانو سبورت

حجازي اقترب من العودة بنسبة 95%

طنطا.. آن أوان قطع حبل اليويو