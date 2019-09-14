انتهت - جينيراسيون (2) الزمالك (1)
السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:57
كتب : FilGoal
يحل نادي الزمالك ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** جينيراسيون (2) - (1) الزمالك
** ضربة رأس متقنة بعد عرضية من أوباما تهز الشباك
** ق74 جوووووووووووووول مصطفى محمد والهدف الأول لـ الزمالك
** جينيراسيون (2) - (0) الزمالك
** ق67 هدف ثاني لأصحاب الأرض عن طريق مامي
** ق60 مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد
** خالد بوطيب بدلا من محمد عنتر مع بداية الشوط الثاني
** انطلاق الشوط الثاني
** استراحة
** ق30 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك
** الزمالك يحاول تعديل النتيجة
** ق20 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك
ق11: هدف أول لأصحاب الأرض عن طريق ليما نداي.
انطلاق اللقاء