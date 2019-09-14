انتهت - جينيراسيون (2) الزمالك (1)

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - عمر السعيد

يحل نادي الزمالك ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك متابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا

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انتهت

** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** جينيراسيون (2) - (1) الزمالك

** ضربة رأس متقنة بعد عرضية من أوباما تهز الشباك

** ق74 جوووووووووووووول مصطفى محمد والهدف الأول لـ الزمالك

** جينيراسيون (2) - (0) الزمالك

** ق67 هدف ثاني لأصحاب الأرض عن طريق مامي

** ق60 مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد

** خالد بوطيب بدلا من محمد عنتر مع بداية الشوط الثاني

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق30 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك

** الزمالك يحاول تعديل النتيجة

** ق20 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك

ق11: هدف أول لأصحاب الأرض عن طريق ليما نداي.

انطلاق اللقاء

الزمالك

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