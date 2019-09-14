محدّث الشوط الثاني- جينيراسيون (1) الزمالك (0)

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يحل نادي الزمالك ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.. دقيقة بدقيقة من هنــــا.

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** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق30 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك

** الزمالك يحاول تعديل النتيجة

** ق20 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك

ق11: هدف أول لأصحاب الأرض عن طريق ليما نداي.

انطلاق اللقاء

الزمالك

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