يحل نادي الزمالك ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق30 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك

** الزمالك يحاول تعديل النتيجة

** ق20 جينيراسيون (1) - (0) الزمالك

ق11: هدف أول لأصحاب الأرض عن طريق ليما نداي.

انطلاق اللقاء