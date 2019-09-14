يحل مانشستر سيتي ضيفا على نورويتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب كارو رود.

سيتي يطمح لمواصلة اللحاق بليفربول الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بينما يأمل نورويتش في تفادي سقوط آخر بالمسابقة إذ لم يحقق سوى فوزا وحيدا.

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نهاية الشوط الأول

ق45: جوووول أجويرو يقلص الفارق لسيتي من رأسية إثر عرضية لبيرناردو سيلفا.

ق30: القائم يحرم سيتي من تقليص الفارق

ق28: جووووول ثاني للكناري عن طريق توم كانتويل بعد هجمة مرتدة سريعة.

ق19: جوووول أول لنورويتش سيتي من رأسية لـ ماكلين.

انطلاق اللقاء.