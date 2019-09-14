محدّث مباشر - ريال مدريد (3) ليفانتي (0).. كاسيميرو يقتل اللقاء

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 12:57

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في رابع جولات الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة أضغط هنا

د. 41 كاسيميرو يضيف الثالث مستفيدا من عرضية فينيسوس جونيور.

د. 32 الفرنسي يضيف الثاني الهدف الثاني من انفراد بعد بينية جيمس رودريجيز.

د. 25 كريم بنزيمة يسجل الأول برأسية في شباك ليفانتي مستغلا عرضية كارفخال.

د. 20 بنزيمة يهدد مرمى ليفانتي وفينيسوس جونيور يسدد في القائم الأيسر.

د. 10 تبادل هجومي بين الفريقين دون خطورة واضحة على المرمى.

بداية اللقاء

في إسبانيا الدوري الإسباني ريال مدريد ليفانتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا – ليفربول (0) نيوكاسل (1) المباراة تشتعل مبكرًا 25 دقيقة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب المشاكل الفنية.. وسبب غياب بيكيتي 30 دقيقة |
مباشر - ريال مدريد (3) ليفانتي (0).. كاسيميرو يقتل اللقاء 49 دقيقة | أوروبا
إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب.. ومازال الأمر قيد التفاوض 53 دقيقة | إفريقيا
تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان.. وأوريجي يقود الهجوم أمام نيوكاسل ساعة | أوروبا
مؤتمر إيهاب جلال: درسنا ماليندي جيدا وسنحاول حسم التأهل من زنجبار ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 2 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 3 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت 4 مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

قد ينال إعجابك