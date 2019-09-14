يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في رابع جولات الدوري الإسباني.

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د. 41 كاسيميرو يضيف الثالث مستفيدا من عرضية فينيسوس جونيور.

د. 32 الفرنسي يضيف الثاني الهدف الثاني من انفراد بعد بينية جيمس رودريجيز.

د. 25 كريم بنزيمة يسجل الأول برأسية في شباك ليفانتي مستغلا عرضية كارفخال.

د. 20 بنزيمة يهدد مرمى ليفانتي وفينيسوس جونيور يسدد في القائم الأيسر.

د. 10 تبادل هجومي بين الفريقين دون خطورة واضحة على المرمى.

بداية اللقاء