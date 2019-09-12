اكتمال قائمة الأهلي في غينيا الإستوائية بوصول الثنائي المحترف

وصل ثنائي الأهلي الدولي، الأنجولي جيرالدو دا كوستا والمالي أليو ديانج إلى معسكر الأهلي في غينيا الإستوائية استعدادا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

واكتملت قائمة الأهلي بعد وصول المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول إلى غينيا الإستوائية.

وينتظم الرباعي الدولي في التدريبات الجماعية التي تقام مساء اليوم الخميس.

وكان السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي قد وضع برنامجا تدريبيا للرباعي من أجل التخلص من إجهاد السفر بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية.

جيرالدو شارك مع منتخب بلاده وسجل هدفا في الفوز على جامبيا والتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

فيما شارك ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي أمام المغرب وصنع هدفا في المباراة التي انتهت بالتعادل وقادت بلاده للتأهل لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

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