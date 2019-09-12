طلعت يوسف: موعد بداية الدوري أربك برنامج الاتحاد السكندري

يشعر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري بسبب الغموض الذي يحيط بموعد انطلاق بطولة الدوري المصري.

وصرح يوسف عبر قناة أون سبورت "هناك كلام تردد بأن البطولة ستبدأ يوم 20 أو 21 أو 23 سبتمبر الجاري، وحتى الآن لا نعلم الموقف، فالحديث عن بداية الدوري العام أربك الأمور نسبيا".

وأضاف "نحاول تقصي الحقائق، وننتظر موعد أول مباراة في الدوري، لذا برنامج إعداد الفريق معلق لحين أن تتضح الصورة".

وأشار في سياق آخر "الفوز على العربي الكويتي بملعبه في البطولة العربية نتيجة مرضية، أما الخروج أمام الزمالك في كأس مصر لن أقول نتيجة منطقية، ولكن لعبنا في ظروف غير طبيعية لغياب أكثر من 6 لاعبين، فهو عدد ضخم للغاية".

وتابع "الفريق كان صامدا، وكان هناك احتمالية للخطف أو الوصول لركلات الترجيح".

واستدرك طلعت يوسف في ختام تصريحاته "لكن الواقع يشير إلى أن اكتمال صفوف وجاهزية الزمالك رجح كفته، لكن هذا لن يقلل من قدراتنا وطموحاتنا القادمة".

وودع الاتحاد كأس مصر من نصف النهائي بالخسارة أمام الزمالك – بطل البطولة – بهدف وحيد.

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

بين القصور التكتيكي وافتقاد الخبرة.. لماذا يتراجع تشيلسي في الشوط الثاني

بن لادن والكرة

مدير الجبلاية المالي يكشف لـ في الجول سبب رحيله.. "سامورا السبب"

طلائع الجيش يضم عمرو جمال

تغييرات في باريس سان جيرمان.. محاولة للإجابة عن 5 أسئلة