تقرير - بيكام تواصل مع ميسي من أجل ضمه لفريقه الأمريكي

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 12:31

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي قبل تسجيل هدفه في ليفربول

تواصل ديفيد بيكام نجم الكرة الإنجليزية ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي مع ليونيل ميسي نجم برشلونة لسؤاله عن إمكانية انضمامه للفريق مع انطلاقه رسميا في الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته القناة الثالثة الكتالونية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويبدأ فريق بيكام المشاركة بشكل رسمي في الدوري الأمريكي في مارس 2020، وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن ليونيل ميسي سيسمح له بالرحيل مجانا خلال هذا الصيف بسبب بند في عقده يتيح له الانضمام لأي نادي خارج أوروبا مجانا في نهاية كل مومس.

وكان بيكام قد قال في وقت سابق إنه يرغب في ضم صفوة لاعبي كرة القدم لناديه، وأشارت القناة أن النجم الإنجليزي فضل أن يبدأ من قمة الصفوة بضم ميسي لفريقه.

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وقال بيكام في وقت سابق إنه يرغب في ضم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ولويس سواريز نجم برشلونة وإدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وفي المقابل، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد أوضح في وقت سابق أن فريقه يستعد لتقديم عقد جديد لميسي يربطه مدى الحياة بالنادي الكتالوني.

وغاب النجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما عن انطلاقة برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم والتي شهدت حصد الفريق لـ4 نقاط من 3 مباريات بعد الخسارة في مباراة والانتصار والتعادل في مباراتين. ومن المتوقع أن يغيب لمباراة رابعة. (طالع التفاصيل)

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