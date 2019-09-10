ضم موكورو لقائمة المصري ضد ماليندي.. ووادي يلحق بالفريق

أعلن إيهاب جلال مدرب المصري عن قائمته النهائية التي ستسافر إلى زنجبار لمواجهة ماليندي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

ويغيب عن المواجهة مفتاح طقطق الوافد الجديد بسبب مشكلة القيد، وأحمد جمعة للإصابة.

ويلحق محمود وادي مهاجم الفريق بالبعثة بعد خوضه لمواجهات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا مع منتخب فلسطين.

وصرح ياسر سالم مدير الكرة في المصري لـFilGoal.com قائلا: "الطائرة تقلع من مطار القاهرة في الثانية صباح يوم الأربعاء، ثم ترانزيت في أديس أبابا ثم نتجه إلى زنجبار، وسيظهر الفريق بزي الموسم الجديد والذي يحمل شعار مئوية النادي".

وواصل "وادي سيلحق بنا في زنجبار بعد انتهاء ارتباطاته الدولية، نتمنى التوفيق خاصة وأننا سنواجه ظروف حرارة الجو وأرضية الملعب من النجيل الصناعي لكننا على قدر المسؤولية وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

ولا يتواجد ضمن قائمة المصري ظهير أيسر، كما سافر شيخ موكورو مع الفريق كنوع من الدعم المعنوي للاعب رغم الإيقاف.

ويلتقي النادي المصري في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد مضيفه ماليندي في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - أحمد ياسر - شيخ موكورو - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سيمبوري - حسين رجب.

الهجوم: محمود وادي - أوستين أموتو.

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