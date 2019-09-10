مواعيد مباريات الثلاثاء 10/9/2019 والقناة الناقلة للقاء منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره السعودي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 13:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي

يقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات يوم الثلاثاء في كل المسابقات حول العالم.

البداية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ويواجه منتخب البرتغال نظيره ليتوانيا، فيما تستضيف إنجلترا كوسوفو، وتحل أندورا ضيفة على فرنسا في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويقام عدد من المواجهات الودية اليوم الثلاثاء، إذ يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودي ضمن استعدادات الأول لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في السابعة مساء على استاد السلام، وتنقل قناة أون سبورت المباراة.

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وتحل أستراليا ضيفة على الكويت في مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا في تمام الخامسة والنصف عصرا، وتواجه السعودية مضيفتها اليمن على استاد البحرين الوطني في تمام السادسة مساء.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الثلاثاء من هنا.

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مواعيد المباريات

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