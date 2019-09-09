أنباء سارة لـ يونايتد.. بيلي يقترب من العودة للملاعب قبل الموعد المحدد

كشفت شبكة ESPN الإخبارية عن نبأ سار لمانشستر يونايتد الإنجليزي وجماهير باقتراب عودة المدافع الإيفواري إريك بيلي للملاعب مرة أخرى.

إريك بايلي النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويغيب بيلي عن مانشستر يونايتد منذ أن تعرض لإصابة في أربطة الركبة أمام توتنام في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخضع بيلي لجراحة في الركبة وتحدد مدة 5 شهور لغايبه عن الملاعب، ما يعني عودته لممارسة كرة القدم بنهاية شهر ديسمبر.

لكن التقارير الواردة من ESPN تشير إلى أن بيلي يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي له ومن الممكن أن يكون متاحا للمشاركة في النصف الثاني من شهر نوفمبر بعد فترة التوقف الدولي.

أي ما يعني أن بيلي سيكون متاحا لمانشستر يونايتد للمشاركة أمام شيفيلد يونايتد يوم 23 نوفمبر.

وانضم بيلي البالغ من العمر 25 عاما لصفوف مانشستر يونايتد عام 2016 قادما من فياريال الإسباني.

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