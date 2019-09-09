رسميا – المقاولون العرب يتعاقد مع بديل أحمد علي

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 18:15

كتب : أحمد شاكر

كوفري إيبونج - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج مهاجم أهلي بني غازي الليبي السابق لمدة 4 سنوات.

وجاء تعاقد المقاولون مع كوفري لتعويض رحيل أحمد علي هداف الذئاب إلى بيراميدز في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع صاحب الـ 24 عاما على عقود انضمامه لـ المقاولون العرب اليوم الاثنين لمدة 4 سنوات.

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صفقة إيبونج هي الصفقة السابعة لـ المقاولون العرب بعد ضم محمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين إلى جانب استعارة إبراهيم عادل وشكري نجيب.

مهاجم أكوا يونايتد النيجيري انتقل إلى الدوري الليبي من بوابة أهلي بني غازي في 2018، قبل أن يفسخ الأخير عقد اللاعب بسبب أزمات مالية.

وشارك إيبونج في تتويج منتخب نيجيريا تحت 23 عاما بلقب أمم إفريقيا لعام 2015.

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في الدوري المقاولون العرب كوفري إيبونج

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