يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب.

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** بعد قليل انطلاق المباراة

* الزمالك (3) - (0) بيراميدز

** انتهت

** انطلاقة من أوناجم وعرضية ولا أروع إلى بنشرقي الذي حولها بسهولة في الشباك.

** ث82 جووووووووووووووووووول بنشرقي والثاااالث لـ الزمالك

** ق72 التغيير الثاني والثالث لـ بيراميدز.. أحمد علي بدلا من أنتوي.. محمد فاروق بدلا من إسلام عيسى

** ق71 التغيير الثاني لـ الزمالك.. إمام عاشور بدلا من أوباما

** عرضية ولا أروع من النقاز على رأس بنشرقي الذي هز شباك الشناوي بأفضل طريقة

** ق63 جووووووووووووووووووول بنشرقي والهدف الثاني لـ الزمالك

** ق60 التغيير الأول لـ بيراميدز.. عبده لومالا بدلا من إبراهيم حسن

** ق60 التغيير الأول لـ الزمالك.. أوناجم بدلا من شيكابالا

** عبد الله السعيد يسدد الركلة الحرة خارج المرمى تماما

** ق59 ركلة حرة خطيرة لـ بيراميدز عند حدود منطقة الجزاء

** انطلاقة ولا أروع من شيكابالا وتمريرة لـ أوباما الذي وضعها في الشباك.. هدف اول لـ الزمالك في مرمى بيراميدز

** ق51 جووووووووووووووووووول أوباما والهدف الأول لـ الزمالك

** الشوط الثاني

** استراحة.. الزمالك (0) - (0) بيراميدز

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق40 الزمالك (0) - (0) بيراميدز

** ق37 محمد عواد يتألق أمام تسديدة إبراهيم حسن ليحمي مرمى الزمالك من هدف محقق.

** ق32 فرصة خطيرة جدا لـ الزمالك من رأسية فرجاني ساسي ولكن الشناوي يتألق.

** نصف ساعة مرت من عمر المباراة. الزمالك (0) - (0) بيراميدز

** ق27 بطاقة صفراء جديدة لـ الزمالك لـ محمد عبد الغني

** ق22 تراوري يتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك ويسقط مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستئناف اللعب.

** ق21 تسديدة قوية من مصطفى محمد يتصدى لها الشناوي.

** ق20 الزمالك (0) - (0) بيراميدز

** ق18 مناوشات بين أنتوي ومحمد عبد الغني مرت بهدوء وسلام بعد ذلك

** ق15 أوووو أخطر فرص المباراة عن طريق شيكابالا بعد توغل وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

** ق11 فرصة خطيرة لـ الزمالك بعد خطأ من الشناوي الذي سقطت الكرة من يده بعد عرضية شيكابالا ولكن تسديدة ساسي أعلى العارضة.

** عرضية خطيرة من السعيد ثم لمسة من علي جبر إلى أنتوي الذي سدد خارج المرمى.. الخطورة الأولى لـ بيراميدز

** ق7 بطاقة صفراء لـ محمود علاء بعد تدخل على إبراهيم حسن وركلة حرة في مكان خطير لـ بيراميدز

** ق5 سقوط طارق حامد عبد لعبة مشتركة مع عبد الله السعيد والثنائي يتلقى العلاج على أرض الملعب.

** الزمالك (0) - (0) بيراميدز

** انطلاق المباراة