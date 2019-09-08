محدّث انتهت – الزمالك (3) - (0) بيراميدز.. اكتساح أبيض
الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 19:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب.
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* الزمالك (3) - (0) بيراميدز
** انتهت
** انطلاقة من أوناجم وعرضية ولا أروع إلى بنشرقي الذي حولها بسهولة في الشباك.
** ث82 جووووووووووووووووووول بنشرقي والثاااالث لـ الزمالك
** ق72 التغيير الثاني والثالث لـ بيراميدز.. أحمد علي بدلا من أنتوي.. محمد فاروق بدلا من إسلام عيسى
** ق71 التغيير الثاني لـ الزمالك.. إمام عاشور بدلا من أوباما
** عرضية ولا أروع من النقاز على رأس بنشرقي الذي هز شباك الشناوي بأفضل طريقة
** ق63 جووووووووووووووووووول بنشرقي والهدف الثاني لـ الزمالك
** ق60 التغيير الأول لـ بيراميدز.. عبده لومالا بدلا من إبراهيم حسن
** ق60 التغيير الأول لـ الزمالك.. أوناجم بدلا من شيكابالا
** عبد الله السعيد يسدد الركلة الحرة خارج المرمى تماما
** ق59 ركلة حرة خطيرة لـ بيراميدز عند حدود منطقة الجزاء
** انطلاقة ولا أروع من شيكابالا وتمريرة لـ أوباما الذي وضعها في الشباك.. هدف اول لـ الزمالك في مرمى بيراميدز
** ق51 جووووووووووووووووووول أوباما والهدف الأول لـ الزمالك
** الشوط الثاني
** استراحة.. الزمالك (0) - (0) بيراميدز
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق40 الزمالك (0) - (0) بيراميدز
** ق37 محمد عواد يتألق أمام تسديدة إبراهيم حسن ليحمي مرمى الزمالك من هدف محقق.
** ق32 فرصة خطيرة جدا لـ الزمالك من رأسية فرجاني ساسي ولكن الشناوي يتألق.
** نصف ساعة مرت من عمر المباراة. الزمالك (0) - (0) بيراميدز
** ق27 بطاقة صفراء جديدة لـ الزمالك لـ محمد عبد الغني
** ق22 تراوري يتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك ويسقط مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستئناف اللعب.
** ق21 تسديدة قوية من مصطفى محمد يتصدى لها الشناوي.
** ق20 الزمالك (0) - (0) بيراميدز
** ق18 مناوشات بين أنتوي ومحمد عبد الغني مرت بهدوء وسلام بعد ذلك
** ق15 أوووو أخطر فرص المباراة عن طريق شيكابالا بعد توغل وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم بقليل.
** ق11 فرصة خطيرة لـ الزمالك بعد خطأ من الشناوي الذي سقطت الكرة من يده بعد عرضية شيكابالا ولكن تسديدة ساسي أعلى العارضة.
** عرضية خطيرة من السعيد ثم لمسة من علي جبر إلى أنتوي الذي سدد خارج المرمى.. الخطورة الأولى لـ بيراميدز
** ق7 بطاقة صفراء لـ محمود علاء بعد تدخل على إبراهيم حسن وركلة حرة في مكان خطير لـ بيراميدز
** ق5 سقوط طارق حامد عبد لعبة مشتركة مع عبد الله السعيد والثنائي يتلقى العلاج على أرض الملعب.
** الزمالك (0) - (0) بيراميدز
** انطلاق المباراة