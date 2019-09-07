محدّث مباشر المنتخب الأوليبمي - مصر (3)-(1) السعودية.. الهدف الأول للأخضر

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 19:57

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - تونس الأوليمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية ضد السعودية

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وتقام المباراة في استاد السويس الرياضي.

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ويلتقي منتخب مصر مرة ثانية مع السعودية بعد يومين في استاد السلام.

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ق 30: هدف أول للسعودية من ركلة ركنية ورأسية من عبد الإله العمري سكنت شباك عمر رضوان

ق 25: جوووووول الهدف الثالث لمنتخب مصر بتسديدة رائعة من أحمد فتوح بعد تمريرة بكعب القدم من أحمد ياسر ريان

ق 12: جووووول رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق 11: ركلة جزاء ثانية يحصل عليها أحمد فتوح بعد عرقلته من قبل مدافع السعودية

ق 5: انطلاقة سريعة من صلاح محسن وهجمة مرتدة لكن دفاع السعودية أبعد الكرة لركنية قبل أن يمرر إلى رمضان صبحي

ق 3: جوووووووول طاهر محمد طاهر يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 2: رمضان صبحي يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

منتخب مصر الأوليمبي

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