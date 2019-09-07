الإقالة الأولى في أوروبا.. جراسيا يرحل عن واتفورد

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

خافي جراسيا - مانشستر يونايتد - واتفورد

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي إقالة مدربه الإسباني خابي جراسيا بعد تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

جراسيا أصبح المدرب المقال الأول في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد مرور 4 جولات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال المباريات الأربع لم ينجح جراسيا سوى في حصد نقطة وحيدة بعدما خسر 3 مواجهات وتعادل مع نيوكاسل بهدف لمثله.

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واتفورد خسر أمام برايتون 3-0 في افتتاح المسابقة، ثم سقط أمام إيفرتون بهدف نظيف، فثلاثية مقابل هدف أمام وست هام.

الدبابير احتلوا المركز الأخير في جدول الترتيب كأقل الفرق حصدا للنقاط بفارق نقطتين عن نورويتش سيتي وأستون فيلا وولفرهامبتون.

وقال سكوت دوكسبوري المدير التنفيذي لواتفورد عبر موقع ناديه: "جراسيا مثّل نادينا بكرامة كبيرة وسيحظى دائما بكل الاحترام على ما حققه".

وبحسب النادي فإن الطاقم الفني المساعد سيرحل كذلك رفقة المدرب صاحب الـ49 عاما.

المدرب الإسباني قدم أداء جيدا مع واتفورد الموسم الماضي إذ نجح في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد قبل الخسارة بسداسية من مانشستر سيتي.

واحتل معه الفريق المركز الـ11 بعدما جمع 50 نقطة.

جراسيا تولى المهمة في يناير من العام الماضي خلفا لماركو سيلفا ليحقق انتفاضة جيدة في النتائج ليجبر إدارة ناديه على تجديد عقده لـ4 سنوات ونصف في نوفمبر من نفس العام.

وخلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي بدا أن واتفورد يدخل المنافسة بقوة إذ ضم إسماعيلا سار من رين كأغلى لاعب في تاريخه بجانب التعاقد مع داني ويلبيك من أرسنال.

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