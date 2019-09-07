الجمعية المصرية للاعبين المحترفين: صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 15:30

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

أعلنت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين دخول محمد صلاح نجم مصر التشكيلة المثالية لعام 2019 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وكشفت أن رئيسها مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي ومصر السابق، تلقى رسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "FIFPRO" تفيد بوجود صلاح ضمن التشكيلة المثالية.

ويختار فيفا بالتعاون مع FIFPRO التشكيلة المثالية للاعبين المحترفين في كل عام ويعلن عنها في حفله السنوي بالتزامن مع إعلانه عن الفائز بجائزة أفضل لاعب وصاحب أجمل هدف وأفضل مدرب.

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ويقام الحفل في ميلانو بإيطاليا في 23 سبتمبر المقبل.

وأعلن فيفا منذ أيام قائمة قوامها 55 لاعبا مرشحين لدخول التشكيلة المثالية لعام 2019.

وضمت القائمة محمد صلاح (27 عاما) مهاجم ليفربول هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز والمتوج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

طالع القائمة كاملة من هنا

وكانت التشكيلة المثالية لعام 2018 تضم ديفيد دي خيا وداني ألفيش ورافاييل فاران وسيرخيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش ونجولو كانتي وإدين هازارد وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

وكشف فيفا أن المرشحين النهائيين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم هم رونالدو وميسي وفيرجيل فان دايك.

وحاز مودريتش الكرواتي على الجائزة في 2018 وجاء خلفه رونالدو ثم صلاح.

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