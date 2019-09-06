انتهت - ألمانيا (2) - (4) هولندا
الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ألمانيا أمام هولندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.
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منتخب ألمانيا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.
بينما منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.
** انتهت
** ق90 جوووووووووول الهدف الرابع لـ هولندا عن طريق فينالدوم
** ق 80 جوووووووووول الهدف الثالث لـ هولندا عن طريق مالين
** ق70 جوووووووووول التعادل لـ ألمانيا من علامة الجزاء عن طريق كروس
** ق65 جوووووووووول هولندا تقلب الطاولة على ألمانيا بهدف ثان
** توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة هزت شباك نوير وكتبت الهدف الدولي الأول لـ دي يونج
** ق58 جوووووووووول دي يونج والهدف الأول لـ هولندا عن طريق دي يونج
انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الاول
** ق9 جوووووووووول جنابري والهدف الأول لـ ألمانيا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء
** انطلاق المباراة