انتهت - ألمانيا (2) - (4) هولندا

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

دي يونج - هولندا - ألمانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة ألمانيا أمام هولندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

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منتخب ألمانيا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

بينما منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

** انتهت

** ق90 جوووووووووول الهدف الرابع لـ هولندا عن طريق فينالدوم

** ق 80 جوووووووووول الهدف الثالث لـ هولندا عن طريق مالين

** ق70 جوووووووووول التعادل لـ ألمانيا من علامة الجزاء عن طريق كروس

** ق65 جوووووووووول هولندا تقلب الطاولة على ألمانيا بهدف ثان

** توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة هزت شباك نوير وكتبت الهدف الدولي الأول لـ دي يونج

** ق58 جوووووووووول دي يونج والهدف الأول لـ هولندا عن طريق دي يونج

انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الاول

** ق9 جوووووووووول جنابري والهدف الأول لـ ألمانيا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

** انطلاق المباراة

ألمانيا هولندا

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