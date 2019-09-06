بالفيديو - رائعتا صلاح مرشحتان لجائزة هدف شهر أغسطس في ليفربول

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

كشف نادي ليفربول عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس الماضي.

وتواجد في القائمة هدفان لمحترفنا المصري محمد صلاح: الأول في شباك نورويتش سيتي والثاني في شباك أرسنال، وكلاها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

أخبار متعلقة:
أوين: فردية صلاح لن تسبب مشاكل في ليفربول كيز عن أزمة صلاح وماني لـ في الجول: هذا طبيعي.. رأيناه من قبل على رأسهم صلاح.. 55 لاعبا يتنافسون على التشكيل المثالي لـ فيفا صلاح على رأس قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ملاحقه.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين.

طالع أيضا

مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال

القصة الداخلية لجنون نيمار من أجل برشلونة.. وعقبة مبابي

ريتشارد كيز ولاعب ليفربول السابق عن أزمة صلاح وماني لـ في الجول: هذا طبيعي رأيناه من قبل

تعرف على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

تقارير: بند يُتيح لـ ميسي الرحيل عن برشلونة بدون مقابل

محمد صلاح ليفربول
أخر الأخبار
تقرير: حل أزمات منتخب بنين قبل مواجهة الأرجنتين الودية 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية - أيرلندا تتعادل مع إسرائيل بعدما تكرار ما حدث في اللقاء الأول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيسي مارش: يجب أن يُعاقب مانشستر سيتي بشدة ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرف على منافس منتخب مصر في توقف نوفمبر ساعة | الكرة المصرية
بعد نهاية التوقف الدولي.. منتخب مصر يتراجع مركزا في تصنيف فيفا ساعة | منتخب مصر
سبورت: فليك يدرس إراحة رافينيا ضد خيتافي.. وهذا موقف حمزة عبد الكريم ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إلغاء الوديات.. المغرب ومالي يكرران نتيجة التعادل مجددا ساعة | الكرة الإفريقية
بعد الخلاف.. جيسوس يوجه رسالة إلى رونالدو بشأن العودة ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يضع شرطين للمشاركة في السوبر 2 "الجهاز الفني غاضب".. في الجول يكشف كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب 3 تقرير: مصر تستضيف كأس العرب للأندية 4 متولي: لهذا طلبنا ترجمة خطاب معالي.. ولم نتوقع إيقاف القيد التأديبي لـ الزمالك