الأهلي يحدد موعد السفر إلى غينيا.. وأنباء سعيدة عن المصابين

حدد الجهاز الفني للأهلي الـ11 من شهر سبتمبر الجاري موعدا للسفر إلى غينيا من أجل ملاقاة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة في الـ14 من الشهر الجاري.

وقرر ريني فايلر مدرب الأهلي منح الفريق راحة سلبية من المران اليوم الجمعة على أن يتم استئنافه بشكل طبيعي غدا السبت.

ويدرس المدرب السويسري خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل قبل السفر إلى غينيا لاختبار بعض النواحي الفنية التي ركز عليها خلال المران.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي أنباء سعيدة عن اللاعبين المصابين إذ بدأ محمد محمود تأدية المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي تحسن حالة كريم وليد "نيدفيد" وأن ركبته تستجيب للعلاج بشكل جيد عقب إصابته في غضروف الركبة.

وقرر الجهاز الفني اصطحاب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق إلى رحلة غينيا بعدما تعرض لكدمة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وسيخضع اللاعب لاختبار طبي غدا السبت لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي في الأيام المقبلة.

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