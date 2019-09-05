خاص اختبار طبي لتحديد موقف أحمد ياسر من لقاء المصري وماليندي

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 22:04

كتب : أيمن عيد

أحمد ياسر مهاجم المصري

يخضع أحمد ياسر لاعب المصري لاختبار طبي يوم السبت المقبل لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء ماليندي في الكونفدرالية.

أحمد ياسر

النادي : المصري

المصري

وغاب أحمد ياسر عن المران الجماعي للمصري في الثلاثة أيام الأخيرة بعدما تعرض لكدمة قوية في القفص الصدي إثر تدخل قوي في المران.

ويلتقي المصري مع ماليندي الزنجباري السبت بعد المقبل في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

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وشارك أحمد ياسر مع المصري في الموسم المنصرم على المستوى المحلي في 18 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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