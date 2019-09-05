الزمالك: فائض الميزانية وصل لـ170 مليونا.. وغرامة على من لم يصوت في العمومية

أعلن رئيس الزمالك عن وجود فائض في ميزانية النادي للعام المالي 2018-2019 وصل إلى 170 مليون جنيه.

في الوقت ذاته أشار رئيس النادي الأبيض إلى أنه وقعت غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو لم يسجل اسمه في كشوفات الجمعية العمومية أو يدلي بصوته.

وأتم "لا توجد أي نية لإلغاء هذه الغرامة لأنها موجودة في لائحة النادي".

وكان الزمالك عقد جمعية عمومية اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل من أجل التصديق على ميزانية النادي والتصديق عن انتخاب أشرف زكي كأمين للصندوق، وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عبد الفتاح كأعضاء للمجلس بالتزكية.

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