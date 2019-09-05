رسميا – اتحاد الكرة يعلن برج العرب ملعبا لنهائي كأس مصر.. وأسعار التذاكر

أعلن اتحاد الكرة المصري أن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز سيكون في استاد برج العرب.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي أن المباراة ستكون بحضور جماهيري "جار تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث".

وكشف اتحاد الكرة عن أسعار تذاكر مباراة مساء الأحد حيث قال إنه قرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيها والمقصورة 750 جنيها".

وكذلك، أعلن الاتحاد تعيينه لحسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة كمنسق فني للمباراة، في "نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الإفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة" بحسب بيان اتحاد الكرة.

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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