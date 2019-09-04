مدرب حراس الأهلي يروي "القصة المجنونة" وراء التعاقد معه

وصف ميشيل ياناكوني مدرب حراس مرمى الأهلي، انضمامه للجهاز الفني للفريق المصري بـ "القصة المجنونة".

ياناكوني انضم لجهاز ريني فايلر المدرب السويسري الجديد للأهلي، وهي المرة الأولى التي يعمل معه في مسيرته.

وصرّح ياناكوني: "إنها قصة مجنونة، فخلال المباراة بين شارلروا وأندرلخت، وبسبب تحدثي الألمانية، تعاطفت مع ريني فايلر ومساعده دافيد سيسا الذي ظللت على تواصل معه".

ياناكوني مدرب حراس المرمى السابق لنادي شارلروا واجه فايلر وقتما أشرف الأخير على تدريب أندرلخت، بل هزمه في مباراة قوية تألق خلالها كريستيان بينافينتي.

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وأكمل ياناكوني "القصة المجنونة" في حديثه لموقع Walfoot البلجيكي: "سيسا أخبرني أن فايلر سيتواصل معي لو تولى تدريب نادٍ جديد، إذ لم يعد يمتلك مدربا لحراس المرمى مع بقاء ماكس دي يونج في أندرلخت".

وأضاف: "لم أفكر كثيرا عندما هاتفني سيسا صباح السبت وأخبرني أن فايلر تعاقد مع أحد الأندية، سألته عن هوية النادي، وأخبرنه أنه الأهلي، بحثت لأتعرف عليه أكثر، وبعدها سار كل شيء بسرعة كبيرة".

وأشاد ياناكوني بناديه الجديد: "لمست كيف أن الأهلي ناديا كبيرا، إنه النادي الأكثر تتويجا في إفريقيا، ولذا هي فرصة مذهلة لي".

موضحا ضيق الوقت قبل سفره إلى مصر: "تلقيت تذاكر الطيران مساء الأحد، بل اضطرت زوجتي إلى شراء حقيبة سفر أكبر، إذ لم أمتلك واحدة بهذا الحجم ولم أدر متى سأعود إلى بلجيكا، حدث كل شيء بسرعة كبيرة، الجدول كان مزدحما للغاية. أنا مقيم حاليا في فندق، لكني أبحث عن شقة".

ياناكوني رحل عن شارلروا بعد 10 سنوات بنهاية الموسم الماضي، وانضم لفريق توبيزي في دوري القسم الثالث البلجيكي، لكن انفصاله عنه لم يكن صعبا.

يبرر ياناكوني: "عقدي مع توبيزي احتوى على شرط جزائي يسمح لي بالرحيل لو حصلت على عرض من نادٍ أكبر".

وشرح سبب توليه تدريب حراس نادٍ مغمور في بلجيكا: "كنت في حاجة إلى مواصلة العمل، لكني لم أغلق الباب، فهذا أفضل في كرة القدم، لأنهم ينسونك سريعا".

وأكمل: "إنهعالم آخر، أمتلك مساعدين اثنين يُحضران إلي زجاجات المياه والكرات في الحصص التدريبية، الملعب يحتوي على 70 ألف مشجع، وبعد التدريب تتهافت الجماهير لالتقاط الصور معي. لم أختبر ذلك أبدا في مهنة تدريب حراس المرمى".

وتطلع ياناكوني إلى بدء مهمته الفعلية مع الأهلي: "مباراتي الأولى ستكون يوم الجمعة في غينيا الاستوائية ضمن دوري أبطال إفريقيا، إنها رحلة طيران تستغرق 11 ساعة مع ترانزيت في إثيوبيا".

وأضاف: "إنها فرصة على المستوى الشخصي حتى أستكشف كرة القدم في أماكن أخرى، حتى أتعرف على أطوار جديدة من الناس".

وأشاد بالثنائي محمد الشناوي وشريف إكرامي: "مستوى الحراس هنا مميز، لدي حارس مرمى منتخب مصر الأول، وحارسه البديل في المنتخب. الطموحات عالية للغاية، عقدنا يمتد لعام واحد وقابل للتجديد لو فزنا باللقب، وهدفنا الظفر بدوري أبطال إفريقيا".

هل يبحث ياناكوني عن الانتقام من شارلروا بعد إقالته المفاجئة مطلع الموسم؟ الإجابة جاءت بالنفي: "لا أكن سوى الامتنان لـ شارلروا الذي قضيت معه 10 سنوات، هناك بنيت مسيرتي. الدوري البلجيكي معروف هنا خصوصا بعد تجربة كريستيان بينافينتي (مع بيراميدز)".

وكان موقع WalFOOT البلجيكي قد وصف هذه الإقالة بأنها "أقل قرارات مهدي بيات شعبية بين الجماهير في هذا الصيف".

الأهلي يحل ضيفا على كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، اختبار سيكون الأول لـ فايلر ومساعديه.

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