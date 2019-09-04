حصاد الميركاتو – بايرن.. "الأغنياء المتحفظون" وعملية إعادة البناء من جديد

خسر بايرن ميونيخ جهود الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري في موسم واحد، ضربة قوية للغاية تلقاها الفريق برحيل اثنين من أبزر نجومه خلال العقد الماضي، مع كثير من التوقعات بسوق انتقالات تاريخية للفريق في صيف 2019، فهل كانت كذلك؟

انتهت السوق الصيفية في أوروبا رسميا، وخلالها شهدنا العديد من الصفقات التي تمت وأخرى اقتربت لكنها لم تحدث، ما بعد نهاية السوق سنحلل تلك الصفقات التي قامت بها كبار الأندية في أوروبا

FilGoal.com يصبحكم عبر هذه السلسلة القصيرة لتحليل الصفقات التي قامت بها كبرى أندية أوروبا في السوق الصيفية المنصرمة. واليوم سنحلل الصفقات التي ضمها بايرن ميونيخ والراحلون عن صفوفه كذلك.

بايرن ضم خلال السوق الصيفية 6 لاعبين ورحل عنه 6 لاعبين.

الوافدون

صرف بايرن خلال السوق الصيفية مبلغ 143.5 مليون يورو لضم كل من لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافار وميكائيل كويسانسي واستعار فيليبي كوتينيو مع أحقية الشراء والأمر ذاته مع إيفان بيريسيتش وضم فيتي أرب.

لطالما امتلك بايرن ميونيخ الكثير من الأموال، حتى أن صحيفة "بيلد" الألمانية وصفته بـ"ناد غني، لكنه متحفظ". فيما يخص صرف الكثير من الأموال في سوق الانتقالات.

أولي هونيس رئيس بايرن السابق قال: "فريقنا لا يشتري لمجرد الشراء، حينما يحين الموعد من وجهة نظرنا نضم لاعبين، نرغب كذلك في تصعيد لاعبين من شبابنا، وبالطبع سنضم لاعبين كبار لكن هذه هي طريقة عملنا".

بايرن خسر خلال الصيف الثنائي روبن الذي اعتزل، وريبيري الذي رحل مجانا وانضم إلى فيورنتينا، وكان بحاجة لضم جناحين يمكنهما حمل إرث الثنائي.

الكثير من التقارير ربطت الفريق بعدة أسماء، أبرزها أنطوني مارسيال وتاهيث تشونج من مانشستر يونايتد وجينكيز أوندر من روما، وباولو ديبالا من يوفنتوس وغيرهم، والاسم الأبرز حتى إصابته بقطع في الرباط الصليبي كان ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.

العملاق البافاري كذلك تخلى عن خدمات جيمس رودريجيز، وفضل ضم لاعب غيره، لينتهي به المطاف في النهاية وقد استعار الثنائي فيليبي كوتينيو وإيفان بيريسيتش. الأول 27 عاما والثاني 30، وبدا واضحا أن الحلو جاءت للمدى القريب وليس البعيد، مع ضم الشاب الواعد فيت أرب من هامبورج كمهاجم.

في خط الوسط ضم ميكائيل كويسانسي وفي الدفاع ضم الثنائي المتميز لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافار، كما صعد لارس لوكاس ماي من فريق ب.

الراحلون

رحل عن بايرن لاعبون بلغت قيمة عوائدهم 54 مليون يورو، وهم ماتس هوميلس إلى بوروسيا دورتموند، وريناتو سانشيز إلى ليل، وماركو فريدل إلى فيردر بريمن ورافينيا مجانا إلى فلامنجو وريبيري مجانا إلى فيورنتينا مع اعتزال روبن.

تحليل قائمة بايرن

إليكم القائمة الحالية للموسم الجاري بعد نهاية السوق الصيفية:

حراسة المرمى: مانويل نوير – سفين أولريتش – كريستيان فروتشتل – رون هوفمان

قلب الدفاع: لوكاس هيرنانديز – نيكلاس سولي – بينجامين بافار – جيروم بواتينج – لارس ماي

الظهير الأيسر: ديفيد ألابا

الظهير الأيمن: جوشوا كيميتش

خط الوسط: خافي مارتينيز – تياجو – ليون جرويتسكا – كورينتين توليسو – كويسانسي – فيليبي كوتينيو

الجناح الأيسر: كينجسلي كومان – إيفان بيريسيتش – ألفونسو دافيز

الجناح الأيمن: سيرجي جنابري

الهجوم: توماس مولر – ليفاندوفسكي – أرب

قائمة بايرن قد تبدو ناقصة للوهلة إن نظرنا لمركزي الظهير الأيمن والأيسر، لأنه يمتلك ظهيرا في كل مركز، أليس كذلك؟

لكن الفريق يمتلك أيضا الثلاثي الذي سيتم الاعتماد عليه دون ترتيب في قلب الدفاع، لوكاس وسولي وبافار، اثنين منهم يلعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن وهما لوكاس وبافار على الترتيب.

قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ردا على رأيه في سوق الانتقالات: "نعلم أن الإصابة يمكن أن تحدث، يجب أن نستعد لأننا بحاجة للاعبين لملء هذا الفراغ ولكي تكون القائمة أعمق".

قد يكون بايرن ضم الثنائي بافار ولوكاس من أجل قلب الدفاع، ولعبا بالفعل في هذا المركز في بعض المباريات، لكن اضطر للدفع ببافار كظهير أيمن وسجل هدفا وصنع آخر ضد ماينز ولم يشكل ذلك فارقا أو مشكلة حتى الآن.

بالنسبة للوكاس هيرنانديز فلعب كقلب دفاع فقط ولم يلعب كظهير أيسر.

مع ضغط المباريات والإصابات واردة كما قال كوفاتش، كان بايرن بحاجة لضم ظهير واحد على الأقل خلال السوق المنصرمة.

خط الوسط في حالة عدم وجود إصابات سيكون أكثر من رائع ويشكل اختلافا وعمقا يسمح لكوفاتش بتغيير مجرى المباريات من خلاله.

الأمر ذاته مع الهجوم، ومع اعتماده مؤخرا على طريقة 4-2-1-2-1 أصبح الفريق يمتلك أكثر من بديل وقوة كبيرة في الوسط والهجوم.

في آخر مبارياته ضد ماينز لعب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: بافار - لوكاس – سولي – ألابا

الوسط الدفاعي: تياجو – كيميتش

الوسط الهجومي: كومان – كوتينيو – بيريسيتش

الهجوم: ليفاندوفسكي

وعلى مقاعد بدلائه تواجدت أسماء مثل ليون جرويتسكا وخافي مارتينيز وتوليسو ودافيز وجنابري ومولر.

الفريق يمتلك عمقا كافيا في خط الوسط والهجوم، وأسماء متميزة ما بين النجوم والشباب الواعدين.

وبالتالي قائمته جيدة إلى حد كبير وستسمح له بالمنافسة أكثر حتى من الموسم الماضي، بالنظر إلى أنه في مرحلة إعادة بناء هيكل الفريق بالكامل بعد رحيل اثنين من أساطيره وواحد من نجوم دفاعه.

ما المشاكل التي قد تواجه بايرن؟

ماتس هوميلز عاد مرة أخرى إلى بوروسيا دورتموند، صاحب الـ30 عاما بحسب كريستوف ناهر صحفي "بليتشر ريبورت" المختص بالقسم الألماني :"تم إخباره أنه مهما كان جيدا فلن يشارك ولن يكون خيارا أولا بالنسبة للفريق".

في المقابل رد هوميلس :"حينها سأفضل الذهاب إلى مكان حيث يمكنني أن أكون لاعبا مهما".

تحرك بوروسيا دورتموند للحصول على خدماته وشارك بالفعل في كل المباريات مع الفريق، وحاليا يشكل شراكة مع مانويل أكانجي صاحب الـ24 عاما.

لعب 270 دقيقة ومتوسط اعتراضه للكرة بنجاح 1.3 ومعدل قطع الكرة بنجاح في 3 مباريات حتى الآن 1.3 ومعدل تشتيت الكرة 2.7.

على الرغم من تراجع مستواه ووجود لوكاس وبافار، إلا أن هوميلس كان قطعة ناقصة يبحث عنها دورتموند خلال الموسم الماضي، وبكل تأكيد سيكون عازما على إثبات نفسه بعد رحيله عن بايرن ميونيخ ما يعني تدعيم منافس مباشر على اللقب بلاعب صاحب خبرة وقيمة مثل هوميلس.

المشكلة الأخرى، تكمن في غياب البدائل في مراكز الظهير، في حالة حدوث إصابات فلن يجد الفريق الدعم الكافي في هذا المركز، أو حتى إن حدث وتراجع مستوى سولي وقرر كوفاتش الدفع بثنائية لوكاس وبافار.

بايرن يمتلك تشكيلا قويا سيمكنه من كل تأكيد المنافسة بقوة على لقب الدوري، لكن في دوري الأبطال الوضع مختلف، مع وجود كوتينيو وبيريسيتش بجانب ليفاندوفسكي ومولر وكومان وجنابري أصبح الفريق بحاجة فقط للاستمرارية من أجل المنافسة.

العملاق البافاري ينتبع ذلك النهج في الصفقات منذ وقت طويل، حينما يقوم بعملية إحلال وتجديد يعتمد على المخضرمين لديه ويدفع ببعض الشباب على فترات، الأمر مشابه لما حدث في صيف 2007، والآن بدأ الفريق في صيف 2017 دورته الجديدة في بناء فريق، ضم كورنتين توليسو وكينجسلي كومان وسولي، ليكونوا خيارات متميزة على المدى البعيد، والأمر ذاته في الأعوام التالية.

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