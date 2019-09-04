سيتي يعلن عن خضوع لابورتي لجراحة في الركبة بعد إصابته ضد برايتون

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

لابورتي - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن خضوع آيمريك لابورتي مدافعه لجراحة في ركبته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب الفرنسي في مواجهة برايتون.

إيميريك لابورت

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ونشر سيتي بيانا رسميا قال فيه :"خضع آيمريك لابورتي لجراحة في ركبته بعد تعرضه لتلف في غضاريف ركبته والغضروف الهلالي خلال انتصارنا ضد برايتون".

وواصل البيان :"الجراحة تمت بواسطة رامون كاوجات الطبيب المتواجد في مدينة برشلونة، وكانت ناجحة، وسيتم إصدار تفاصيل أكثر فيما هو قادم".

أخبار متعلقة

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي بالفيديو – اكتساح أزرق.. سيتي يغرق برايتون برباعية في ليلة أجويرو انتهت في إنجلترا - بالاس يهزم أستون فيلا.. وسيتي يضرب برايتون برباعية

وأتم البيان :"الجميع في سيتي يتمنى له تعاف سريع".

وكان لابورتي ضد تعرض لإصابة قوية في ركبته أجبرته على مغادرة الملعب على نقالة وخرج بعد 37 دقيقة من المباراة.

صاحب الـ25 عاما كان أساسيا في كل مباريات سيتي الـ4 التي خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وفاز سيتي بـ3 مباريات وتعادل مباراة حتى الآن، وكان قد تخطى ضيفه برايتون في المباراة التي أصيب خلالها لابورتي بنتيجة 4-0.

اللاعب الذي لم يخض أي مباراة دولية بقميص فرنسا حتى الآن، ولعب بقميص سيتي في 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - نهائي كأس مصر يقترب من استاد الإسكندرية

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر في الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead

في إنجلترا الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - تأجيل مباراة ليفربول ووست هام بسبب كأس العالم للأندية 10 دقيقة | أوروبا
استاد الإسكندرية: الشركة الراعية اختارتنا لاستضافة نهائي الكأس 20 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يعين حسام الزناتي مديرا للجنة المسابقات 29 دقيقة | الدوري المصري
"أولتراس إنتر" يدافع عن هتافات جماهير كالياري العنصرية ساعة | أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يضع خطة لتطوير أرضية التتش.. وسبب صعوبة نقل المران ساعة | الدوري المصري
رسميا - إيقاف عمر خربين عن تمثيل سوريا بسبب "الاعتذار المتكرر" ساعة | آسيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك