ديلي ميل: يوفنتوس يخطط لضم ويليان مجانا في الصيف المقبل

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 19:22

كتب : FilGoal

ويليان

على غرار الطريقة التي تعاقد بها مع أدريان رابيو وآرون رامسي وإيمري كان، يخطط نادي يوفنتوس لضم ويليان من تشيلسي.

الجناح البرازيلي ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ما دفع يوفنتوس للتفكير في ضمه مجانا في الصيف المقبل.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن يوفنتوس سيحاول ضم ويليان والاتفاق معه في يناير ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق الإيطالي في الموسم المقبل.

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ويليان خرج من حسابات فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الذي لم يعتمد عليه أساسيا في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

ما يدفع يوفنتوس للدخول في مفاوضات معه ومحاولة ضمه لصفوفه.

الجناح الأيمن البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف تشيلسي في عام 2013 ولعب 295 مباراة مع الفريق الأزرق في مختلف البطولات سجل خلالهم 52 هدفا.

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