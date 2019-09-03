تقرير: زياش ينتقد مدرب هولندا بسبب "الإغراءات المالية تدفعهم للعب مع المغرب"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 13:33

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب - ناميبيا

انتقد حكيم زياش نجم أياكس أمستردام تصريحات رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بسبب تصريحات الأخيرة عن اللاعبين الهولنديين من أصل مغربي.

وكان كومان قد أبدى اندهاشه من اختيار المغاربة (مزدوجو الجنسية) في الدوري الهولندي، اللعب لمنتخب أسود أطلس عن الطواحين الهولندية.

وقال كومان: "الإغراءات المالية تدفع هؤلاء اللاعبون إلى اللعب مع منتخب المغرب".

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وأضاف "في حال تم منح الموهبة محمد إحطارين مبلغا ماليا مغريا من قبل المغرب، فليس بوسعنا (الهولنديون) فعل أي شئ ومن الصعب إقناعهم باللعب لنا".

ونقلت صحيفة المنتخب المغربية رد حكيم زياش على قناة NOS الهولندية ردا على كومان.

وقال زياش: "هناك بعض الناس يحاولون نسج أشياء من الجنون والخيال هذه الأيام".

وأضاف "علمت أن هناك من قال أننا تلقينا أموالا من أجل اللعب لمنتخب بلدنا المغرب، وهذا غير صحيح".

وشدد زياش "لم أتلق أي مبلغ مالي من أجل اللعب لمنتخب المغرب ونفس الأمر بالنسبة لمزراوي والإدريسي وغيرهم".

وأتم نجم المنتخب المغربي "إذا فكرتم قليلا ستعلمون أنه لا يوجد أي اتحاد محلي في العالم يقوم بدفع الأموال من أجل اختيار لاعب لقميص بلده، لا وجود لذلك".

وتشير تقارير هولندية إلى رفض محمد احطارين صاحب الجنسيتين المغربية والهولندية، اللعب لمنتخب هولندا تحت 23 عاما.

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