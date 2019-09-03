الحاج ضيوف: على صلاح وماني أن يرحلا إلى إسبانيا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 11:02

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

همس الحاج ضيوف نجم السنغال السابق في أذن محمد صلاح وساديو ماني مهاجمي ليفربول بالقول إن عليهما الرحيل عن النادي الإنجليزي.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال ضيوف الذي شارك في كأس العالم 2002:"لو أنني مكان صلاح أو ماني سأحاول الانتقال إلى ريال مدريد".

وواصل خلال حواره مع قناة أون سبورت "سوف أدفع الأمور لأرحل إلى الدوري الإسباني. ماذا سيحققان أكثر مع ليفربول؟".

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وأتم المهاجم السابق البالغ عمره 38 عاما "الآن علي البحث عن تحد جديد، عليهما الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة للعب بجوار أفضل اللاعبين".

ويحاول ليفربول الحفاظ على نجميه المتألقين صلاح وماني نظرا لرغبة أندية عديدة في التعاقد معهما.

وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد يرغب في الحصول على أي من اللاعبين البالغ عمرهما 27 عاما.

وصلاح وماني هما صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب في آخر عامين بجائزة أفضل لاعب إفريقي التي يمنحها سنويا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واحتل اللاعبان صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع بيير ايمريك-أوباميانج الجابوني لاعب نادي أرسنال.

وقاد صلاح وماني فريق ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا 2018-2019.

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