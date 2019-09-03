تريبيير: شعرت برغبتهم في رحيلي بعد حديث مع بوكيتينو.. قدمت كل ما لدي لتوتنام

كشف كيران تريبيير لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني النقاب عن كواليس قرار ربما فاجأ جمهور توتنام، حين قرر النادي الإنجليزي بيع ظهيره.

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وروى تريبيير الذي انضم إلى فريق روخيبلانكوس قبل بداية الموسم الحالي "لم تكن لدي أعذار في الموسم الماضي. مستواي السيء بدأ بعد عيد الميلاد، اعتقدت أني سأواصل بنفس نسق النصف الأول من الموسم لكي أكون صريحا. لكن فجأة بدا الأمر كأنه حادث سيارة، لم تسر الأمور بشكل رائع. لم ألعب بشكل جيد. سمعت شائعات عن بيعهم لي وهو أمر غير طيب لكنه يحدث أحيانا، هذه كرة القدم".

وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما في تصريحات صحفية "(ماوريسيو بوكيتينو) لم يقل إنه يريد رحيلي. حاولت التحدث مع رئيس النادي عن الأمر. تكلمت مع المدرب عن خططه ولم أحصل على نعم أو لا. لذا فهمت ما يريدون. كان الأمر مخيبا. قدمت كل ما لدي للنادي وأردت البقاء، كان عقدي ممتدا لموسمين آخرين، لكن كل شيء يحدث لسبب".

واستمر تريبيير الذي انتقل إلى عاصمة إسبانيا مقابل 35 مليون يورو "لم أنفصل عن المدرب بشكل سيء، قدم الكثير لي وأحترمه جدا. فقط بعض الأمور، حاولت التحدث مع الرئيس لكني لم أحصل على جواب حقيقي".

لم يتوقع تريبيير أن يكون موسمه متواضعا، خاصة بعد أداء رائع مع إنجلترا في كأس العالم 2018 الذي احتل فيه المركز الرابع.

يكمل اللاعب الأسبق لبيرنلي "كلنا ظهرنا بشكل طيب في المونديال لكن لم أقدم أفضل موسم بعد ذلك. لم يكن القرار سهلا. أحب الدوري الإنجليزي الممتاز لكني الآن في الدوري الإسباني وأحب ذلك. رفعت سقف التطلعات بعد كأس العالم وعلموا كيف سيكون مستواي لكني أشعر أن توتنام ربما تخلى عني في الوقت الخاطئ لأني فقط احتجت لراحة مدتها 4 أسابيع لأستعيد لياقتي، كنت أعاني بسبب الإصابة. لربما بقيت، لكن لا أتأسف على رحيلي".

تألق تريبيير مع توتنام على مدار 4 مواسم مهد طريقه لدخول منتخب إنجلترا ليصبح الظهير الأيمن الأساسي لفريق الأسود الثلاثة.

وظفر أتليتكو مدريد بخدمات اللاعب بعقد يمتد إلى 2022.

وشارك تريبيير في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإسباني وأرسل تمريرة حاسمة مساهما في تحقيق أتليتكو للعلامة الكاملة وتصدره لترتيب البطولة.

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