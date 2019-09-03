161 صفقة.. طالع كل تعاقدات أندية الدوري الإسباني في صيف 2019
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 01:18
كتب : زكي السعيد
انتهى سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019 في إسبانيا، وكانت الحصيفة 161 صفقة كاملة.
19 فريقا دخلوا السوق ودعموا صفوفهم، باستثناء نادٍ واحد، وأغلب التعاقدات حدثت بنظام الإعارة.
مايوركا الصاعد حديثا عقد 14 صفقة كاملة، وجدد صفوفه بشكل كبير.
تعرّف على كل تعاقدات أندية الدوري الإسباني في صيف 2019 من هـنـا
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