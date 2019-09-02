محدّث مباشر نصف نهائي كأس مصر - بيراميدز (1) - (0) بتروجت.. بووووم

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

تراوري - الأهلي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنصف نهائي كأس مصر بين بيراميدز وبتروجت.

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** ق25 تسديدة صاروخية من إسلام عيسى كادت تهز شباك بتروجت بهدف ثان ولكنها مرت بجوار القائم

** عرضية متقنة من إسلام عيسى لـ تراوري الذي حولها برأسية قوية في الشباك.

** ق15 جووووووووووول هدف أول لـ بيراميدز عن طريق تراوري

** الفريق البترولي يعتمد على المرتدات ولكن لا خطورة حتى الآن على مرمى مهدي سليمان.

** ق5 بيراميدز (0) - (0) بتروجت

** ضغط ناري من بيراميدز في أول دقيقتين من انطلاق المباراة

** بيراميدز (0) - (0) بتروجت

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

بيراميدز في الكأس كأس مصر

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