محدّث مباشر نصف نهائي كأس مصر - بيراميدز (1) - (0) بتروجت.. بووووم
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنصف نهائي كأس مصر بين بيراميدز وبتروجت.
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** ق25 تسديدة صاروخية من إسلام عيسى كادت تهز شباك بتروجت بهدف ثان ولكنها مرت بجوار القائم
** عرضية متقنة من إسلام عيسى لـ تراوري الذي حولها برأسية قوية في الشباك.
** ق15 جووووووووووول هدف أول لـ بيراميدز عن طريق تراوري
** الفريق البترولي يعتمد على المرتدات ولكن لا خطورة حتى الآن على مرمى مهدي سليمان.
** ق5 بيراميدز (0) - (0) بتروجت
** ضغط ناري من بيراميدز في أول دقيقتين من انطلاق المباراة
** بيراميدز (0) - (0) بتروجت
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة