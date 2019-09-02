محدّث انتهت - بيراميدز (2) - (0) بتروجت

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

تراوري - بتروجت - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنصف نهائي كأس مصر بين بيراميدز وبتروجت.

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انتهت

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** بيراميدز (2) - (0) بتروجت

** توغل من عند حدود منطقة الجزاء وتسديدة قوية أرضية هزت شباك بتروجت

** ق43 جووووووووووول هدف جديد لـ بيراميدز عن طريق إبراهيم حسن

** ق38 مهدي سليمان يتألق ويتصدى لركلة جزاء أحمد عفيفي

** ق37 ركلة جزاء لـ بتروجت بعد لمسة يد من أحمد أيمن منصور

** ق35 فرصة جديدة خطيرة لـ بيراميدز من أنتوي بعد عرضية متقنة من حمدي ولكن رأسية جون مرت بجوار القائم

** ق25 تسديدة صاروخية من إسلام عيسى كادت تهز شباك بتروجت بهدف ثان ولكنها مرت بجوار القائم

** عرضية متقنة من إسلام عيسى لـ تراوري الذي حولها برأسية قوية في الشباك.

** ق15 جووووووووووول هدف أول لـ بيراميدز عن طريق تراوري

** الفريق البترولي يعتمد على المرتدات ولكن لا خطورة حتى الآن على مرمى مهدي سليمان.

** ق5 بيراميدز (0) - (0) بتروجت

** ضغط ناري من بيراميدز في أول دقيقتين من انطلاق المباراة

** بيراميدز (0) - (0) بتروجت

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

بيراميدز في الكأس كأس مصر

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