محدّث انتهت - بيراميدز (2) - (0) بتروجت
الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنصف نهائي كأس مصر بين بيراميدز وبتروجت.
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انتهت
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** بيراميدز (2) - (0) بتروجت
** توغل من عند حدود منطقة الجزاء وتسديدة قوية أرضية هزت شباك بتروجت
** ق43 جووووووووووول هدف جديد لـ بيراميدز عن طريق إبراهيم حسن
** ق38 مهدي سليمان يتألق ويتصدى لركلة جزاء أحمد عفيفي
** ق37 ركلة جزاء لـ بتروجت بعد لمسة يد من أحمد أيمن منصور
** ق35 فرصة جديدة خطيرة لـ بيراميدز من أنتوي بعد عرضية متقنة من حمدي ولكن رأسية جون مرت بجوار القائم
** ق25 تسديدة صاروخية من إسلام عيسى كادت تهز شباك بتروجت بهدف ثان ولكنها مرت بجوار القائم
** عرضية متقنة من إسلام عيسى لـ تراوري الذي حولها برأسية قوية في الشباك.
** ق15 جووووووووووول هدف أول لـ بيراميدز عن طريق تراوري
** الفريق البترولي يعتمد على المرتدات ولكن لا خطورة حتى الآن على مرمى مهدي سليمان.
** ق5 بيراميدز (0) - (0) بتروجت
** ضغط ناري من بيراميدز في أول دقيقتين من انطلاق المباراة
** بيراميدز (0) - (0) بتروجت
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة