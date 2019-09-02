محدّث مباشر – اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.. "إيكاردي معارا إلى سان جيرمان"

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:49

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات‎

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لحظة بلحظة، فتابعونا.

كيلور نافاس

النادي : ريال مدريد

ألفونس أريوولا

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة
ريال مدريد

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سكاي إيطاليا: ماورو إيكاردي سينضم إلى باريس سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء، في صفقة قد تكلف النادي الفرنسي 70 مليون يورو.

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في الساعات الأخيرة من السوق الصيفية، يبدو أننا أمام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات كيلور نافاس في مقابل انضمام ألفونس أريولا إلى النادي الملكي. (طالع التفاصيل)

سوق الانتقالات انتقالات في الجول

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