يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لحظة بلحظة، فتابعونا.

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سكاي إيطاليا: ماورو إيكاردي سينضم إلى باريس سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء، في صفقة قد تكلف النادي الفرنسي 70 مليون يورو.

رسميا - إشبيلية يضم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم وست هام يونايتد.

رسميا - ماتيو دارميان ينضم من مانشستر يونايتد إلى بارما

رسميا - نابولي يضم فيرناندو يورنتي

تحت هذه التغريدة ستجد كل الأخبار المتعلقة بـ آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا⚽️#انتقالات_في_الجول#DeadlineDay pic.twitter.com/WtDre20CsN — FilGoal (@FilGoal) September 2, 2019

بي بي سي: هنريك مخيتاريان ينضم من أرسنال إلى روما على سبيل الإعارة

في الساعات الأخيرة من السوق الصيفية، يبدو أننا أمام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات كيلور نافاس في مقابل انضمام ألفونس أريولا إلى النادي الملكي. (طالع التفاصيل)