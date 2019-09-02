يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لحظة بلحظة، فتابعونا.

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رسميا - إيكاردي ينضم إلى سان جيرمان معارا من إنتر ميلان لمدة موسم مع أحقية شرائه مقابل 70 مليون يورو.

رسميا - راداميل فالكاو ينضم إلى جالاتا سراي قادما من موناكو بعقد يمتد لثلاث سنوات.

رسميا - دافيد زاباكوستا يرحل عن تشيلسي لينضم إلى روما معارا لستة أشهر مع إمكانية تمديدها لموسم كامل.

رسميا - أنتي ريبتش ينضم إلى ميلان بعقد يمتد لموسمين على سبيل الإعارة قادما من إنتراخت فرانكفورت مقابل انتقال أندريه سيلفا من الروسونيري للنادي الألماني.

رسميا - هنريك مخيتاريان ينضم إلى روما قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

رسميا - رافينيا ينضم إلى سيلتا فيجو قادما من برشلونة معارا لموسم.

رسميا - نيكولا كالينيتش ينضم إلى روما قادما من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة لموسم.

رسميا - كيلور نافاس ينضم إلى باريس سان جيرمان مقابل انتقال ألفونس أريولا إلى ريال مدريد.

سكاي إيطاليا: ماورو إيكاردي سينضم إلى باريس سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء، في صفقة قد تكلف النادي الفرنسي 70 مليون يورو.

رسميا - إشبيلية يضم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم وست هام يونايتد.

رسميا - ماتيو دارميان ينضم من مانشستر يونايتد إلى بارما

رسميا - نابولي يضم فيرناندو يورنتي

تحت هذه التغريدة ستجد كل الأخبار المتعلقة بـ آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا⚽️#انتقالات_في_الجول#DeadlineDay pic.twitter.com/WtDre20CsN — FilGoal (@FilGoal) September 2, 2019

بي بي سي: هنريك مخيتاريان ينضم من أرسنال إلى روما على سبيل الإعارة

في الساعات الأخيرة من السوق الصيفية، يبدو أننا أمام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات كيلور نافاس في مقابل انضمام ألفونس أريولا إلى النادي الملكي. (طالع التفاصيل)