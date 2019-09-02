محدّث مباشر – اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.. صفقة تبادلية بين ريال مدريد وسان جيرمان ومخيتاريان إلى روما

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:49

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات‎

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لحظة بلحظة، فتابعونا.

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

ألفونس أريولا

النادي : ريال مدريد

برشلونة
ريال مدريد

---

رسميا - هنريك مخيتاريان ينضم إلى روما قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة

نابولي يتعاقد مع العملاق يورينتي حوار في الجول - جنابري يتحدث عن العودة لألمانيا.. وكيف يستمر نجاح صلاح دربي لندن بعيون حراس المرمى.. ما نجح فيه لوريس وفشل به لينو

رسميا - رافينيا ينضم إلى سيلتا فيجو قادما من برشلونة معارا لموسم.

رسميا - نيكولا كالينيتش ينضم إلى روما قادما من أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة لموسم.

رسميا - كيلور نافاس ينضم إلى باريس سان جيرمان مقابل انتقال ألفونس أريولا إلى ريال مدريد.

سكاي إيطاليا: ماورو إيكاردي سينضم إلى باريس سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء، في صفقة قد تكلف النادي الفرنسي 70 مليون يورو.

رسميا - إشبيلية يضم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم وست هام يونايتد.

رسميا - ماتيو دارميان ينضم من مانشستر يونايتد إلى بارما

رسميا - نابولي يضم فيرناندو يورنتي

بي بي سي: هنريك مخيتاريان ينضم من أرسنال إلى روما على سبيل الإعارة

في الساعات الأخيرة من السوق الصيفية، يبدو أننا أمام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات كيلور نافاس في مقابل انضمام ألفونس أريولا إلى النادي الملكي. (طالع التفاصيل)

سوق الانتقالات انتقالات في الجول

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر نصف نهائي كأس مصر - بيراميدز (1) - (0) بتروجت.. بووووم 50 دقيقة | مصر
الحلم تبخر.. رسميا – مخيتاريان ينضم إلى روما من أرسنال 54 دقيقة | أوروبا
مدرب مصر – أحمد سامي لـ في الجول: شحاتة في كفة منفردة.. وميزة للبدري بسبب صلاح ساعة | منتخب مصر
حصاد الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.. قمة بدون دفاع ودربي "العارضة" ساعة | تقرير في الجول
التشكيل – مهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز.. والسعيد على مقاعد البدلاء ساعة | مصر
رسميا - برشلونة يعير رافينيا إلى سيلتا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك