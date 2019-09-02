كلوب عن غضب ماني: القصة انتهت.. وصلاح لم يتعمد تجاهل زميله

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن أزمة غضب ساديو ماني لاعب الفريق من زميله محمد صلاح انتهت، ودافع الألماني عن نجم مصر معتقدا أنه لم يقصد تجاهل السنغالي أثناء هجمة للنادي أمام بيرنلي يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة ليفربول ايكو:"قد أصف 5 أو 6 مواقف حين اعتقد الجميع (عن صلاح)، مرر، مرر، مرر، ثم سدد وسجل. لذا، هذه حرية يتمتع بها اللاعب في الميدان. الأولاد عليهم اتخاذ هذه القرارات، تمرير الكرة أو عدم تمريرها".

وواصل "قد ترتكب هذه الأخطاء. قد تفقد الكرة أو تسددها بلا إتقان، أو أحيانا لا ترى زميلك. ليس الأمر أنه تجاهل زميله. أحيانا بالنسبة لنا نعتقد أن عليه حتما رؤية زميله لكنه فعلا لا يراه. ليس الأمر بمثابة تحد كبير، لكن بالنسبة لمهاجم قد يحدث ذلك باستمرار. الموقف يحدد ما تفعله".

وأتم موضحا أن الأمر انتهى خاصة أن ليفربول فاز بالمباراة على مضيفه بيرنلي "سنترك الأمر بنسبة 100% لأننا فزنا 3-صفر والكل يمضي في طرق مختلفة. خلال أسبوع واحد لا أعتقد أني سأتكلم عن الأمر مرة أخرى".

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مشهد جدلي كان بطله ماني الذي ظهر غاضبا بشدة بعد خروجه مستبدلا أثناء المباراة والسبب أن صلاح لم يمرر له الكرة رغم أن الأول كان في وضع أفضل من أجل تسجيل هدف إضافي في شباك بيرنلي.

وأحرز ماني الهدف الثاني في المباراة وأراد صلاح زيادة رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه لم يهز شباك بيرنلي.

وسجل صلاح 3 أهداف في الدوري حتى الآن مقابل اثنين لماني.

واحتل اللاعبان، مع بيير ايمريك-أوباميانج مهاجم أرسنال، صدارة هدافي الدوري في الموسم الماضي.

وكان المشهد جدليا نظرا للعلاقة المميزة التي تجمع صلاح بماني.















































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