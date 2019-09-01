محدّث مباشر في إسبانيا - فياريال (1) (1) ريال مدريد.. دخول مودريتش

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:53

كتب : FilGoal

كاسيميرو - إيبورا - ريال مدريد - فياريال

يحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز التاسع بـ4 نقاط، فيما يتواجد فياريال في المركز 18 بنقطة واحدة.

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ق.68 لوكا مودريتش يدخل بدلا من لوكا يوفيتش

ق.57 ريال مدريد يهدر هدفا مؤكدا بعد تصدي أندريس فيرنانديز لتسديدة توني كروس مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 جاريث بيل يدرك التعادل لـ ريال مدريد بعد عرضية كارباخال

ق.45 ريال مدريد يصيب القائم الأيمن لـ فياريال بصاروخية كريم بنزيمة

ق.35 لوكاس فاسكيز يهدر فرصة التعادل لـ ريال مدردي بعد هجمة مرتدة سريعة وكثير من التمريرات الذكية بين كارباخال وبنزيمة

ق.32 لوكاس فاسكيز يرسل عرضية وكاسيميرو يضربها برأسه، لتمر مباشرة بجوار قائم فياريال

ق.21 جاريث بيل ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة

ق.12 جيرارد مورينو يسجل الهدف االأول لـ فياريال بعد تدخل تقنية الفيديو تعديل قرار الحكم الذي أشار إلى تسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني

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