يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في قبل نهائي كأس مصر.

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ق. 79 بينية رائعة من بنشرقي إلى مصطفى محمد الذي سدد وتصدى لها عماد السيد بقدمه إلى ركنية.

ق. 75 تبديل ثان للاتحاد بدخول إيمانويل أوكوي بدلا من أحمد نبيل مانجا

ق. 71 مصطفى محمد يشارك بدلا من محمد أوناجم

ق. 70 عماد السيد مجددا! تألق أمام شيكابالا ويتصدى من داخل الست ياردات

ق. 67 محمود علاء يتألق وينقذ الكرة من على خط المرمى. خالد قمر راوغ محمد عواد وسدد في المرمى الخالي، لكن محمود علاء يتألق وينقذ الكرة من على خط المرمى برأسية.

ق. 59 تبديل أول للزمالك بدخول شيكابالا بدلا من أوباما

ق. 58 تبديل أول للاتحاد السكندري بدخول هشام محمد بدلا من إيمانويل بناهيني.

ق. 57 أخطر فرص الاتحاد. عرضية من كريم الديب يقابلها بناهيني بتصويبة تصطدم بعبد الله جمعة وتتحول إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 عماد السيد يتألق من جديد! عرضية من أوناجم يقابلها عمر السعيد برأسية، ويحولها عماد السيد إلى ركنية ببراعة.

ق. 37 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية، لكن عماد السيد يحولها إلى ركنية.

ق. 37 انفراد للزمالك والنقاز يضع الكرة بجانب عماد السيد، لكن الدفاع ينقذها من الخط إلى ركنية.

ق. 31 عماد السيد يتعملق! عرضية رااائعة من النقاز يقابلها عمر السعيد برأسية أروع، وعماد السيد يقابلها بتصد أكثر روعة بمساعدة العارضة العلوية!

ق. 17 أوباما يهدر أسهل فرص اللقاء! بينية من بنشرقي إلى حمدي النقاز، الذي قابلها بعرضية من لمسة واحدة، وتابعها أوباما لكن في العارضة العلوية لترتد له ويتابعها بالرأس فوق المرمى الخالي!

ق. 8 أوباما يهدر أخطر الفرص. تمريرة من بنشرقي إلى أوباما المنفرد، لكنه يسدد بجانب القائم.

ق. 5 المحاولة الأولى في اللقاء. عرضية من عبد الله جمعة، قابلها أوناجم برأسية سهلة في يد عماد السيد.

بداية المباراة