انتهت دربي العاصمة - لاتسيو (1)-(1) روما

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 18:04

كتب : FilGoal

روما - لاتسيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي العاصمة الإيطالية الذي يجمع بين فريقي لاتسيو وروما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

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وتقام المباراة في الملعب الأوليمبي في روما.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 90: لاتسيو يسجل هدف ثاني لكن الحكم يلغيه بداي خروج الكرة خارج الملعب ودخولها مرة أخرى

ق 60: جوووووول التعادل عن طريق لويس ألبرتو بتسديدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم روما 1-0

ق 27: القائم يمنع روما للمرة الثانية من التسجيل

ق 25: العارضة تمنع لاتسيو من التسجيل 3 مرات

ق 17: جوووول الأول لروما من ركلة جزاء سجلها كولاروف

انطلاق المباراة

روما لاتسيو الدوري الإيطالي

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