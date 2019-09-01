محدّث مباشر دربي لندن المنتظر - أرسنال (1) - (0) توتنام.. بووووووم

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 17:12

كتب : FilGoal

إيركسن - توتنام - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي لندن المنتظر بين أرسنال وتوتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات.

** ق17 تسديدة صاروخية من سون ولكن لينو يتألق ويبعدها لركنية

** ق15 أرسنال (0) - (1) توتنام

** تسديدة ضعيفة من لاميلا تسقط من أرض لينو لتصل إلى إيركسن الذي وضعها في الشباك

** ق10 جووووووول إيركسن والهدف الأول لـ توتنام

** ق4 هاري كين يبعد تسديدة مايتلاند من عند خط المرمى، فرصة جديدة لـ أرسنال

** الثانية 59 والفرصة الأولى لـ أرسنال من تسديدة قوية من بيبي ولكن أعلى العارضة بقليل

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال توتنام

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