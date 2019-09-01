يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي لندن المنتظر بين أرسنال وتوتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات.

** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** أرسنال يتعادل 2-2

** تمريرة رائعة من جندوزي إلى أوبا داخل منطقة الجزاء ولمسة الأخير هزت الشباك

** ق70 جووووووول أوبا والتعاااادل

** ق66 ميختاريان بدلا من لاكازيت.. التغيير الثاني لـ أرسنال

** ق64 لوريس خااارق! تصدي ولا أروع لتسديدة سيبايوس

** ق62 سيبايوس بدلا من توريرا.. التغيير الأول لـ أرسنال

** ق60 خروج لاميلا ومشاركة ديلي آلي.. تغيير أول لـ توتنام

** ق58 تسديدة خارقة من كين تصطدم في القائم وتحرم توتنام من هدف ثالث

** ق55 لوريس ينقذ توتنام من هدف محقق من جندوزي بعد تسديدة أرضية قوية من لاعب وسط أرسنال

** انطلاقة مثيرة للشوط الثاني وفرص من أرسنال وتوتنام

** انطلاق الشوط الثاني

** أرسنال (1) - (2) توتنام

** نهاية الشوط الأول

** تمريرة من بيبي إلى لاكازيت الذي يخترق منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية تهز الشباك.

** ق46 جووووووول لاكازيت والهدف الأول لـ أرسنال

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق39 جووووووول هاري كين والهدف الثاني لـ توتنام

** تدخل من تشاكا على قدم سون والنتيجة ركلة جزاء

** ق38 ركلة جزاء لـ توتنام

** ق30 أرسنال (0) - (1) توتنام

** ق27 بطاقة صفراء لـ روز مدافع توتنام

** ق17 تسديدة صاروخية من سون ولكن لينو يتألق ويبعدها لركنية

** ق15 أرسنال (0) - (1) توتنام

** تسديدة ضعيفة من لاميلا تسقط من أرض لينو لتصل إلى إيركسن الذي وضعها في الشباك

** ق10 جووووووول إيركسن والهدف الأول لـ توتنام

** ق4 هاري كين يبعد تسديدة مايتلاند من عند خط المرمى، فرصة جديدة لـ أرسنال

** الثانية 59 والفرصة الأولى لـ أرسنال من تسديدة قوية من بيبي ولكن أعلى العارضة بقليل

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة