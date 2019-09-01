مورينيو يكشف عما كان يفعله قبل كل مباراة دربي خاضها

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 16:26

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إنه كان يعيش نفس إحساس جماهير فريقه ليلة كل دربي مع كل الفرق التي دربها، مدفوعا بحبه للعبة. وذلك أثناء تواجده لتحليل مباريات الأحد عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح مورينيو قائلا: "كما تعلم بالنسبة لأشخاص مثلي فالأمر مختلف، لا يمكنني أن أكذب، الامر منوط بالشخصيات".

وأضاف "الاستعدادات والتدريبات هي ذاتها، لكن بداخلك هناك شيء يقودك إلى حبك لكرة القدم، وحينما تكون في الدربي، الأمر لا يمكن شرحه فقط تشعر به".

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وواصل "ليلة كل دربي كنت أنام في بيجاما خاصة بفريقي وأستيقظ وأنا متحمس".

وأكمل "عليك أن تشعر بجماهير فريقك وتفكر فيهم، لقد ولدوا وهم شغوفين تجاه هذه المباراة".

وأتم "ميلان وإنتر مثلا، لم أكن إيطاليا ولم ألعب قط لإنتر ما الذي يعنيه لي ذلك؟ ليس لدي أي شيء حيال ذلك الأمر، لكن يجب أن أكون في مكان الجماهير التي تتابع تلك المباراة، هذا ما أحاول فعله طيلة الوقت أن أعيشه بطريقة مختلفة".

المدرب البرتغالي درب أندية بنفيكا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وخاض عددا كبيرا من مواجهات الدربي والكلاسيكو على مدار مسيرته.

مورينيو حصد 25 لقبا خلال مسيرته التدريبية، أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة مع بورتو وأخرى مع إنتر ميلان، كما قاد ريال مدريد للفوز بالدوري والكأس والسوبر المحلية خلال 3 مواسم قاد فيها الفريق، وقاد مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة، ونجح مع تشيلسي في الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الاتحاد مرة وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرة.

أرسنال يستعد لمواجهة توتنام في دربي شمال لندن يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ومورينيو يتواجد ضمن طاقم تحليل شبكة "سكاي" لتحليل المواجهة ومباريات يوم الأحد في المسابقة.

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