كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غضب ساديو ماني عقب خروجه مستبدلا أمام بيرنلي.

ليفربول انتصر بثلاثية مقابل لا شيء على حساب بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وخرج ماني في الدقيقة 85 ليظهر غاضبا بشدة عقب التغيير.

وقال كلوب عن الواقعة قائلا: "ماني يُعد رجلا حساسا وعاطفيا".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي "غضب ماني لم يكن بسبب خروجه من الملعب".

وأوضح "حدثت بعض الأمور أثناء المباراة جعلت ماني يشعر بالغضب".

وأتم "سوف نُعالج الأمور داخل غرف خلع الملابس".

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

وتساءلت شبكة beIN Sports بعد المباراة: "هل ماني غاضب من صلاح؟".

شاهد اللقطة

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