يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

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ق. 20 جوووووول ثااااني. إيجواين يسجل في مرمى نابولي.

ق. 16جووووول أول. دانيلو والأوووول من أول لمسة بعد عرضية من دوجلاس كوستا، قابلها بلمسة في المرمى.

ق. 15 تبديل اضطراري مبكر. دانيلو يشارك بدلا من دي تشيليو المصاب.

ق. 13 تصويبة رائعة من ألان ويتصدى لها تشيزني ببراعة.

بداية المباراة