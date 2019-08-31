يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

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نهاية اللقاء

ق. 91 جووووووول قاااااتل ليوفنتوس. مخالفة نفذها بيانتش وحولها كوليبالي بالخطأ في مرماه.

ق. 80 جوووول ثالث لنابولي. العودة تكتمل بهدف ثالث من جيوفاني دي لورينزو.

ق. 67 جوووووول ثاني لنابولي عن طريق هيرفينج لوزانو.

ق. 66 جوووووول أول لنابولي عن طريق مانولاس.

ق. 61 جووووووووووول ثااااالث. عرضية من دوجلاس كوستا، يقابلها رونالدو بتصويبة في المرمى مسجلا الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 تصويبة رااائعة من خضيرا تصطدم بالعارضة العلوية

ق. 20 جوووووول ثااااني. إيجواين يسجل في مرمى نابولي.

ق. 16جووووول أول. دانيلو والأوووول من أول لمسة بعد عرضية من دوجلاس كوستا، قابلها بلمسة في المرمى.

ق. 15 تبديل اضطراري مبكر. دانيلو يشارك بدلا من دي تشيليو المصاب.

ق. 13 تصويبة رائعة من ألان ويتصدى لها تشيزني ببراعة.

بداية المباراة