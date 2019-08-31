أبو تريكة: صلاح كان أنانيا بعض الشيء وردة فعل ماني مبالغ فيها

يرى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح كان أنانيا في بعض الفرص التي أتيحت له خلال مباراة فريقه ليفربول ضد بيرنلي.

ليفربول ضرب بيرنلي بثلاثية دون رد وواصل تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 4 جولات حقق خلالهم الفريق الفوز في جميع المباريات. (طالع التفاصيل)

أبو تريكة علق على انفعال ساديو ماني نجم ليفربول أثناء خروجه على عدم تمرير صلاح الكرة له في إحدى الفرص السهلة.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "يجب ألا يكون التنافس بين اللاعبين على حساب الفريق".

وأضاف "صلاح كان أنانيا في أكثر من فرصة وكان يجب أن يمرر الكرة إلى زملائه في أكثر من فرصة وهذا أمر واضح للجميع".

وتابع "لكن أيضا ردة فعل ماني الذي ظهر منفعلا بشكل كبير أثناء تبديله كانت مبالغ فيها بشكل كبير".

وشدد "كان يجب على ماني التحكم في انفعاله والحفاظ على هدوئه لحين دخول غرفة الملابس حتى لا يظهر أن هناك أزمة في العلن كما حدث".

وأوضح أبو تريكة "بطبيعة معرفتي بالثنائي صلاح وماني هذه الأزمة لن تطول وسيتجاوزها الفريق سريعا".

وأكمل "غضب ماني أيضا يفسر لنا كيف يفكر ليفربول هذا الموسم، الفريق فائز بثلاثية واللاعب غاضب بسبب إهدار الهدف الرابع رغم فوزهم في 4 مباريات وتصدر ترتيب الدوري".

وأتم تصريحاته "في بعض الأحيان عندما يسجل الكثير من اللاعبين في الفريق يريد النجم أن يسجل هو الآخر لذلك يتعامل بأنانية في بعض الفرص التي تتاح أمامه".

ماذا حدث؟

ليفربول كان متقدما بثلاثية نظيفة أمام بيرلني، سجل ماني أحد أهدافها، عندما خرج الجناح السنغالي في الدقائق الأخيرة وأبدى غضبا عارما.

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

وتساءلت شبكة beIN Sports بعد المباراة: "هل ماني غاضب من صلاح؟".

قبل أن يؤكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق أن غضب ماني لم يكن بسبب استبداله.

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