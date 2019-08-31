انتهت في إسبانيا - أوساسونا (2) (2) برشلونة.. حامل اللقب يفقد نقطتين

يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا في ملعب إل سادار، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني اليوم السبت.

برشلونة يتواجد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط.

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نهاية المباراة

ق.88 كارليس بيريز يهدر هدفا مؤكدا في مواجهة المرمى ويتأخر في التسديد

ق.81 جوووول روبيرتو توريس يسجل التعادل لـ أوساسونا من ركلة جزاء

ق.80 ركلة جزاء لـ أوساسونا بعد لمسة يد على جيرارد بيكيه

ق.78 البديل خوان فيار كاد أن يتعادل لـ أوساسونا بتسديدة قوية يتصدى لها تير شتيجن

ق.64 البديل أرتور ميلو يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة من داخل منطقة الجزاء

ق.51 أنسو فاتي يسجل هدف التعادل لـ برشلونة بضربة رأسية

دخول أنسو فاتي بدلا من نيلسون سيميدو في بداية الشوط الثاني بصفوف برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.7 جوووول روبيرتو توريس يسجل الهدف الأول لـ أوساسونا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل